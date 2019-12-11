Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın'ın açıklmalarından satırbaşları:

Uluslararası düzeyde devam eden temaslarda önümüzdeki hafta Cenevre'de mülteci krizi konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yükseliş trendinin memnuniyet verdiğini ifade etmeliyim. Güven endeksleri yukarı doğru hareketlenmiş durumda. Turizm gelirleri de giderek artıyor. 50 milyon turist hedefi artık çok uzak değil

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahiplerini bulacak.

Suriye ve Libya'ya yaşanan gelişmeler önemli başlıklar oluşturuyor. Barış Pınarı'ndan sonra yaptığımız iki önemli anlaşma var.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin sınırımızdan tamamen uzaklaştırılması, güvenli bölge için çalışmalarımız devam ediyor. Eş zamanlı olarak mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönmesi için ilgili kurumlar detaylı çalışmalar sürüyor. Güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde dönecekleri bir çalışma yapıyoruz.

Birazdan Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi olacak.

İran ve Rusya tarafına gerekli telkinleri yaptık. Nihai olarak Suriye'de çözüm bir siyasi geçiş ile gerçekleşecek.

KIYIKLIK'IN ZİYARETLERİ

Sayın Feyzullah Kıyıklık AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Sayın Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili de kendi beyanından anlıyoruz biz bunu. Kendi girişimleridir. Kimseye bir telkinde bulunmak için gitmediklerini ifade ediyor.

KALIN'DAN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir. Burada gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili devam eden bir tartışma var. YÖK'ün de çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir taraf değil.

F-35 ALINACAK MI?

Dışişleri Bakanlığı üzerinden bir heyet kurulmasını teklif etmiştik. F-35 değil NATO içinde tehdit olacağı şeklinde bir beyanları vardı. Konuyu aydınlığa kavuşturmak istedik. Ama ABD tarafı hep bu konudan kaçındılar. Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesi oldu. Bu konu detaylı gündeme gelmedi. Biz teklifimizi yineledik. Tek taraflı olarak bizi F-35 programından çıkaracak bir durumun olmadığı kanaatindeyiz.

Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.

S-400'ler için anlaştığımızda böyle bir yaptırım yasası dahi yoktu. Kongrenin Trump'a bir hat çizmek belki de cezalandırmak için aldığı bir tutumdu.

Kongre üyelerine tek tek anlatıldı. Bu konuda kendilerini kapatmış gözüküyorlar çünkü konuyu siyasileştirdiler.

Bizim için iki konu var. Ortak üretim ve fiyat meselesi. Biz Batı'daki dostlarımıza hiçbir zaman kapıları kapatmıyoruz. Nasıl ki enerji ihtiyaçlarımızı çeşitlendirmek zorundaysak, aynı şey savunma için de geçerli.

Suriye savaşının en yoğun olduğu zamanda, Türkiye tehdit altındayken Patriotları çektiler.

ÇAKAR DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Meclis'ten geçen yasa Cumhurbaşkanımızın imzasına henüz gelmedi. Son tahlilde kendi takdirleridir. Bu çakar kullanımıyla ilgili son dönemde bir uygulama başlatıldı. Eskiye göre 50'ye 1 oranında azalma söz konusu oldu. Prensip olarak, devlet protokolündeki ilk 29 bu hakka sahip. Sayıya baktığınızda kullanım alanında çok ciddi bir azaltma oldu. Binlerce araçtan çakarlar söküldü. Burada geçiş üstünlüğü gibi kullanıma binaen, daha makul bir şekilde bir düzenleme yapılıyor.

ABD'DEKİ YAPTIRIM TASARISI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Kongre'deki süreci yakından takip ediyoruz. Bu tasarı geçse de S-400'le ilgili süreç devam edecek. Sayın Trump'ın bu konuda iyi niyet içinde olduğunu hepimiz takdir ederiz. Bunu kamuoyu önünde de söyledi. Bu yasadan rahatsız. Ama tabii Kongre'den geçince onun da eli kolu bağlı oluyor. Kongre üyeleri gözlerini-kulaklarını gerçeklere kapatmış durumda