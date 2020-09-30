Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı! 3 ay içerisinde eklenecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.

Ayrıntılar gelecek...