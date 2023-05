Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefetten değişim sesleri yükseliyor

Türkiye, 14 Mayıs tarihinden sonra bir kez daha sandık başına gitti ve seçimlerin demokratik bir atmosferde geçtiği görüldü. Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilerek görevine devam edecek. Cumhur İttifakı'nın zafer kutlamaları düzenlenirken, muhalefet cephesinde hayal kırıklığı yaşandı.

Muhalefet, HDP ve Zafer Partisi'nin desteğini almasına rağmen beklediği sonucu elde edemedi ve bu durum istifa çağrılarıyla sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri artmaya başladı.

Muhalefet cephesi için hayal kırıklığı yaşanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğini belirttiği bir açıklama yaptığı biliniyor.

Diğer bir önemli isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise seçimlerin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İmamoğlu, kendisine destek veren vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını istedi ve mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; "Değişmeyen tek şey değişimdir." https://t.co/r0fMFhcsuM Haberin Devamı May 29, 2023

Ne diyeceği merak ediliyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajda "değişim" vurgusu büyük ilgi çekti.

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs." şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun bu sözleriyle, değişimi vurgulayarak ilerleyen süreçte yeni yaklaşımlar ve adımlar atacaklarını ifade ettiği anlaşılıyor.