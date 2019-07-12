Cumhuriyet Halk Partisi'nden S-400 açıklaması!

Bugün ilk parçaları Türkiye'ye teslim edilmeye başlanan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi.

FAİK ÖZTRAK: "S-400 MÜ ÖNEMLİ, F-35 Mİ?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kendisinin iktisatçı olduğunu, her şeye alternatif maliyetiyle baktığını belirterek, "F-35 mi, S-400 mü?" sorusunu değerlendirdiğini, bu konuda aydınlatılmadıklarını söyledi.

Ülkenin askerlerinin ve savunma uzmanlarının, ihtiyaç bulunduğunu söylemesi halinde S-400'lere karşı çıkmayacaklarını ifade eden Öztrak, "Ama bunun yanında başka bir şey daha söylüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Ben iktisatçıyım, her şeye alternatif maliyetiyle bakarım. S-400'ü aldık ama F35'leri alamadık, bu, hava savunmamızda S-400'leri almamıza oranla baktığımızda daha büyük bir açığa neden olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Bu konuda biz bir türlü aydınlatılamıyoruz." dedi.

"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BİZE YAPTIRIM UYGULARSA NE YAPARIZ?"

S-400'lerin alınması halinde ABD parlamentosunun aldığı kararlar uyarınca uygulanacağı söylenen yaptırımlara karşı gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını da sorduklarını ancak buna da yanıt alamadıklarını aktaran Öztrak, dış politikadaki dengelerin nasıl kurulduğunu merak ettiklerini dile getirdi.