Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü kutlamamıza sayılı günler kala, Cumhuriyeti "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletin' dir " sözleriyle biz Türk halkına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk o yıl kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda Cumhuriyet İlan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı sorunun yanıtını arayan internet kullanıcıları araştırmalarda bulunuyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

CUMHURİYET İLANIN EDİLDİĞİNDE ATATÜRK KAÇ YAŞINDAYDI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilanı ettiğinde, 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk o zamanlar 42 yaşındaydı. Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir. Daha geniş anlamıyla cumhuriyetin ilanı, Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk Devrimi'nin bir parçasıdır; diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

CUMHURİYET NE DEMEK? CUMHURİYET SİSTEMİ NEDİR?

Cumhuriyet kelimesi Arapça kökenden 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Arapça cumhur kökü "bir araya toplanma, topluluk oluşturma", bu kökten türeyen cumhūr ise "cemiyet, toplum, kamu" anlamına gelir. 18. yüzyıl Avrupa'sında monarşi ile yönetilmeyen Hollanda, İsviçre (ve 1789 Devrimi sonrasında Fransa) gibi ülkeleri tanımlayan Latince Latince: respublica ile Fransızca Fransızca: république kelimesinin Türkçe çevirisi olarak benimsenmiştir.

Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

"HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR" İLKESİ NE ANLAMA GELİR?

"29 Ekim 1923 ve 364 sayılı Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun" ile 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nun altı maddesinde (1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddeler) değişiklik yapılmış; birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

"Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir".

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, Teşkilat-ı Esasiye Kanunundan bu yana Türkiye anayasasında yer alan, TBMM'de kürsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle yazılı bulunan ve Türk milleti adına Türkiye'nin kuruluşunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel dayanağını oluşturan ilkedir.

TÜRKİYE' DE CUMHURİYETİN İLAN SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Osmanlı Devleti'nin yıkılması ile sonuçlanan I. Dünya Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan ulusal mücadelenin daha ilk yıllarından itibaren artık yönetimde halk iradesinin egemen olacağı açıkça ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi'nin ardından 23 Temmuz 1919 tarihinde yayımlanan bildirinin 3. maddesindeki "Ulusal Kuvvetleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır" kararı bu anlayışın bir ifadesiydi.

Ulusal iradeyi somut olarak gösterecek meclis, İstanbul'un işgal edilip Mebusan Meclisi'nin dağıtılması üzerine, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı. Olağanüstü yetkilerle donatılmış 390 kişilik meclisin başkanı aynı zamanda hükûmet ve devlet başkanı olarak adlandırılmıştı. Meclisin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği ve bir anayasa niteliğinde olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasa ile egemenliğin Türk ulusuna ait olduğu ilan edildi. Saltanat hükûmetinin kendini halâ Türk ulusunun temsilcisi saymasına karşı bir tepki olarak meclis, 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı.

Birinci meclisin seçimin yenilenmesine karar vererek 1 Nisan 1923'te dağılmasından sonra yeni meclis toplanıncaya kadar Mustafa Kemal'in direktifi ile yeni bir anayasa tasarısı hazırlıkları başlamıştır. Mevcut anayasa, ulusal iradenin Türk ulusuna ait olduğunu, bu iradeyi ulus adına temsil yetkisinin Meclis'e tanındığını onaylamıştı ancak devletin yönetim şeklini ve başkentini ilan etmemişti.

Yeni anayasa tasarısı hazırlıkları sırasında Mustafa Kemal, çevresindekilerle Cumhuriyetin ilanı ile ilgili görüşmeler yapmıştır. Mustafa Kemal'in Wieber Neue Freie Presse muhabirine 22 Eylül 1923'te verdiği ve Türkçe bir özeti ilk defa İkdam gazetesinde yayımlanan demeçte, muhabirin sorusu üzerine ilk defa cumhuriyet kelimesini açıkça ortaya atması ülkede ve yurtdışında büyük yankı uyandırdı. Ekim 1923'te İsmet Paşa ve bir grup meb'us Ankara'nın Hükûmet merkezi olarak kabul edilmesi yolunda bir kanun teklifi verdi. 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasa ile Ankara, devletin başkenti oldu. Devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son veren bu yasa ile Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmış oldu. Bu sürecin sonucunda ise TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan edildi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 Ekim

Cumhuriyet bayramı

Geldi bize ne mutlu !

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi

Karşılarız neşeyle

Çünkü bugün erdik,

Büyük Cumhuriyet’e

Yürüyün arkadaşlar

Hep ileri koşalım,

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım.

29 Ekim

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk’ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk’ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

BUGÜN

Durmadan dalgalan şanlı bayrağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.

Bahçeler donansın, güller süslensin.

Ata’nın açtığı yollar süslensin.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün,

İstiklal sevdası ufkumuzda gün,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Tarihe sığmayan şanlar Türk’ündür.

Ölümden korkmayan canlar Türk’ündür.

Bayrağa renk veren kanlar Türk’ündür,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ata’mız her zaman kalbimizde hız,

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Kanım toprağa katanımız var,

Bayrağın altında yatanımız var,

Destanlar kaynağı vatanımız var,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Uluğ TURANLIOĞLU

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Cumhuriyetimizin Ellinci Yılı Marşı

Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına;

Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına!

Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım;

Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta,

Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta…

Elimizde meşale; ilke ilke Atatürk,

Işıklarla donattık ülkeyi her hafta…

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş.

Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş.

Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika,

Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş…

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola;

“Yurtta barış” ilk hedef, “Cihanda sulh” parola.

Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten;

Atamızın izinden koşuyoruz kol kola….

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Yaşasın hür ulusum! Soylu gencim, benliğim!

Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim!

Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara;

Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim!..

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Bekir Sıtkı ERDOĞAN