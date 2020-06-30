Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Bataklık gerçekleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 ülkenin işbirliğiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Bataklık isimi verilen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu.

Bataklık Operasyonu hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu," Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var." dedi.

Ayrıntılar gelecek...