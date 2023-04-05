Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını bildirdi.

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Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

Cumhuriyetçi lider Mc Carthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.

Bragg'in 2024'teki "başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin" ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy, şöyle devam etti:

Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

BU DAVA ABD'YE ONARILAMAZ ÖLÇÜDE ZARAR VERDİ

"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."

KAYNAK: AA

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