Cumhuriyetin 100. Yılında Dadaşlar Buluşuyor

Başkanlığını Mehdi Kaya'nın yaptığı Pendik – Kaynarca Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Dadaşlar olarak Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımı ile 31 Ekim 2023 Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

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Cumhuriyetin 100. Yılında Dadaşlar Buluşuyor

Etkinlik, Türk kültürünün zengin mirasını ve dayanışma ruhunu kutlamak amacıyla düzenleniyor. Kaynarca'dan Pendik'e uzanan bu etkinlik, tüm Erzurumluları bir araya getirmeyi hedefliyor. Dernek başkanı Mehdi Kaya, etkinliği büyük bir coşkuyla organize ediyor ve katılımcıları unutulmaz bir geceye davet ediyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Pendik’teki Erzurumlular bir araya gelecek. 100. yıl doya doya kutlanacak.

Fehim İbrahimhakkıoğlu’nun Fotoğraf galerisinden oluşan “Dünden Bugüne Erzurum” adlı sergi, THM Sanatçısı Tuncay Kemertaş ve orkestrasının hazırlamış olduğu “Cumhuriyeti Anlatan Mistik Erzurum Konseri” isimli gösteri, ardından Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel’in ”Cumhuriyete Giden Yol Erzurum’dan Geçti” adlı konuşması günün önemli etkinliklerinden olacak.

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