Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...
Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? soruları usta oyuncunun vefat haberinin gelmesiyle merak edilmeye başlandı. İşte Cüneyt Arkın Biyografisi...
Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ani ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı. Vatandaşların konu hakkında detaylı bilgilere ulaşması için haberimizde Cüneyt Arkın Biyografisine yer verdik.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NE?
Usta oyuncu Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi..
CÜNEYT ARKIN BİYOGRAFİSİ...
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türklerindendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.
Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.
Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.
12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.
Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.
Filmografi
2014 Panzehir
2014 Gulyabani
2008 Çılgın Dersane Kampta
2008 Afacanlar Sınıfı
2007 Natuk Baytan Belgeseli
2007 Hicran Sokağı
2007 Çılgın Dersane
2006 Fantastiğin Sineması
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
1998 Gülün Bittiği Yer
1990 İki Başlı Dev
1990 Oğulcan
1989 Polis Dosyası
1989 Eski Silah
1989 Doktorlar
1989 Av
1988 Yaşamak
1988 Yasak İlişki
1988 Şafak Sökerken
1988 Muhteşem Serseri
1988 Küçük Dostum
1988 Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988 Emanet-2
1988 Bombacı
1988 Babam ve Ben
1987 Tanık
1987 Şeytanın Oğulları
1987 Sürgündeki Adam
1987 Son Kahramanlar
1987 Sevdam Benim
1987 Sen Ağlama
1987 İnsan Avcıları
1987 Dört Hergele
1987 Dökülen Yapraklar (Video)
1987 Damga
1987 Cehennem Ateşi
1987 Bitmeyen Adam
1987 Asılacak Adam
1986 Yedi Bela
1986 Yalnız Adam
1986 Veda
1986 Vazife Uğruna
1986 Sokakların Kanunu
1986 Sokak Kavgacısı
1986 Silah Arkadaşları
1986 Sert Adam
1986 Ölümsüz Aşk
1986 Ölüm Avcısı (Video)
1986 Melek Yüzlü Cani / Nefret
1986 Kral Affetmez
1986 Kavga
1986 Kanca
1986 Gırgır Hafiye
1986 Babanın Oğlu
1986 Tokatçılar
1985 Son Darbe
1985 Paranın Esiri
1985 Paramparça
1985 Mahkum
1985 Katiller De Ağlar
1985 Kaplanlar
1985 Kanun Adamı
1985 Kaçış
1985 Doruk
1985 Biz Bir Aileyiz
1985 Bin Defa Ölürüm
1985 Ateş Çemberi (Video)
1985 Kahreden Gençlik
1984 Yaşadıkça
1984 Ölüm Savaşçısı
1984 Kartal Bey
1984 Kanun Kanundur
1984 Dev Kanı
1984 Deli Fişek
1984 Birkaç Güzel Gün İçin
1984 Bırakın Yaşasınlar
1984 Alev Alev
1983 Ölüme Son Adım
1983 İntikam Benim
1983 İdamlık
1983 Erkekçe
1983 En Büyük Yumruk
1983 Çöl
1983 Vahşi Kan
1982 Son Savaşçı
1982 Son Akın
1982 Ölümsüz
1982 Kelepçe
1982 Kanije Kalesi
1982 Gırgır Ali
1982 Dünyayı Kurtaran Adam
1982 Dört Yanım Cehennem
1981 Unutulmayanlar
1981 Takip
1981 Önce Hayaller Ölür
1981 Öğretmen Kemal
1981 Kader Arkadaşı
1981 İntikam Yemini
1981 Acı Günler
1981 Su
1980 Küçük Şahit
1980 Sarışın Tehlike
1980 Rüzgar
1980 Rahmet ve Gazap
1980 Kartal Murat
1980 Destan
1979 Vatandaş Rıza
1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979 Üç Sevgilim
1979 Süpermenler
1979 Pusu
1979 Küskün Çiçek
1979 Kanun Gücü
1979 İki Cambaz
1979 Canikom
1978 Vahşi Gelin
1978 Ölüm Görevi
1978 Maden
1978 Kılıç Bey
1978 Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 Kaplanlar Ağlamaz
1978 İnsanları Seveceksin
1978 Görünmeyen Düşman
1978 Gelincik
1978 Baskın (Kısa Film)
1978 Baba Kartal
1977 Yıkılmayan Adam
1977 Sevgili Oğlum
1977 Satılmış Adam
1977 Kara Murat Denizler Hakimi
1977 İstasyon
1977 Hakanlar Çarpışıyor
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Cemil Dönüyor
1977 Baskın
1977 Baba Ocağı
1977 Altay'dan Gelen Yiğit
1977 Akrep Yuvası
1977 Adalet
1976 Yarınsız Adam
1976 Tuzak
1976 Tek Başına
1976 Mağlup Edilemeyenler
1976 Korkusuz Cengaver
1976 Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1976 Hınç
1976 Deli Şahin
1976 Darbe
1976 Che Carambole Ragazzi
1976 Babanın Suçu
1975 Üç Kağıtçılar
1975 Şafakta Buluşalım
1975 Soysuzlar
1975 Kılıç Aslan
1975 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975 İnsan Avcısı
1975 Deli Yusuf
1975 Cemil
1975 Babanın Oğlu
1975 Babaların Babası
1975 Babacan
1974 Yalnız Adam
1974 Önce Vatan
1974 Oğul
1974 Kin
1974 Karateciler İstanbul'da
1974 Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı
1974 Dayı
1974 Bırakın Yaşayalım / Pusu
1974 Belalılar
1974 Battal Gazi'nin Oğlu
1974 Babalık
1974 Ayrı Dünyalar
1973 Yumurcak Küçük Kovboy
1973 Yanaşma
1973 Vurgun
1973 Kuşçu
1973 Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973 Gönülden Yaralılar
1973 Çaresizler
1973 Battal Gazi Geliyor
1973 Acı Hayat
1972 Yaralı Kurt
1972 Murat İle Nazlı
1972 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1972 Hayatımın En Güzel Yılları
1972 Günahsızlar
1972 Çöl Kartalı
1972 Battal Gazi'nin İntikamı
1972 Alın Yazısı
1972 Mahkum
1971 Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf
1971 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971 Vahşi Çiçek
1971 Severek Ayrılalım
1971 Satın Alınan Koca
1971 Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
1971 Küçük Sevgilim
1971 İki Esir
1971 Her şey Oğlum İçin
1971 Hak Yolu
1971 Fakir Aşıkların Romanı