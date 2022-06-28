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Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? soruları usta oyuncunun vefat haberinin gelmesiyle merak edilmeye başlandı. İşte Cüneyt Arkın Biyografisi...

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ani ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı. Vatandaşların konu hakkında detaylı bilgilere ulaşması için haberimizde Cüneyt Arkın Biyografisine yer verdik.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NE?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi..

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...

CÜNEYT ARKIN BİYOGRAFİSİ...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türklerindendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

Filmografi

2014  Panzehir
2014  Gulyabani
2008  Çılgın Dersane Kampta
2008  Afacanlar Sınıfı
2007  Natuk Baytan Belgeseli
2007  Hicran Sokağı
2007  Çılgın Dersane
2006  Fantastiğin Sineması
2006  Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
1998  Gülün Bittiği Yer
1990  İki Başlı Dev
1990  Oğulcan
1989  Polis Dosyası
1989  Eski Silah
1989  Doktorlar
1989  Av
1988  Yaşamak
1988  Yasak İlişki
1988  Şafak Sökerken
1988  Muhteşem Serseri
1988  Küçük Dostum
1988  Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988  Emanet-2
1988  Bombacı
1988  Babam ve Ben
1987  Tanık
1987  Şeytanın Oğulları
1987  Sürgündeki Adam
1987  Son Kahramanlar
1987  Sevdam Benim
1987  Sen Ağlama
1987  İnsan Avcıları
1987  Dört Hergele
1987  Dökülen Yapraklar (Video)
1987  Damga
1987  Cehennem Ateşi
1987  Bitmeyen Adam
1987  Asılacak Adam
1986  Yedi Bela
1986  Yalnız Adam
1986  Veda
1986  Vazife Uğruna
1986  Sokakların Kanunu
1986  Sokak Kavgacısı
1986  Silah Arkadaşları
1986  Sert Adam
1986  Ölümsüz Aşk
1986  Ölüm Avcısı (Video)
1986  Melek Yüzlü Cani / Nefret
1986  Kral Affetmez
1986  Kavga
1986  Kanca
1986  Gırgır Hafiye
1986  Babanın Oğlu
1986  Tokatçılar
1985  Son Darbe
1985  Paranın Esiri
1985  Paramparça
1985  Mahkum
1985  Katiller De Ağlar
1985  Kaplanlar
1985  Kanun Adamı
1985  Kaçış
1985  Doruk
1985  Biz Bir Aileyiz
1985  Bin Defa Ölürüm
1985  Ateş Çemberi (Video)
1985  Kahreden Gençlik
1984  Yaşadıkça
1984  Ölüm Savaşçısı
1984  Kartal Bey
1984  Kanun Kanundur
1984  Dev Kanı
1984  Deli Fişek
1984  Birkaç Güzel Gün İçin
1984  Bırakın Yaşasınlar
1984  Alev Alev
1983  Ölüme Son Adım
1983  İntikam Benim
1983  İdamlık
1983  Erkekçe
1983  En Büyük Yumruk
1983  Çöl
1983  Vahşi Kan
1982  Son Savaşçı
1982  Son Akın
1982  Ölümsüz
1982  Kelepçe
1982  Kanije Kalesi
1982  Gırgır Ali
1982  Dünyayı Kurtaran Adam
1982  Dört Yanım Cehennem
1981  Unutulmayanlar
1981  Takip
1981  Önce Hayaller Ölür
1981  Öğretmen Kemal
1981  Kader Arkadaşı
1981  İntikam Yemini
1981  Acı Günler
1981  Su
1980  Küçük Şahit
1980  Sarışın Tehlike
1980  Rüzgar
1980  Rahmet ve Gazap
1980  Kartal Murat
1980  Destan
1979  Vatandaş Rıza
1979  Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979  Üç Sevgilim
1979  Süpermenler
1979  Pusu
1979  Küskün Çiçek
1979  Kanun Gücü
1979  İki Cambaz
1979  Canikom
1978  Vahşi Gelin
1978  Ölüm Görevi
1978  Maden
1978  Kılıç Bey
1978  Kara Murat Devler Savaşıyor
1978  Kaplanlar Ağlamaz
1978  İnsanları Seveceksin
1978  Görünmeyen Düşman
1978  Gelincik
1978  Baskın (Kısa Film)
1978  Baba Kartal
1977  Yıkılmayan Adam
1977  Sevgili Oğlum
1977  Satılmış Adam
1977  Kara Murat Denizler Hakimi
1977  İstasyon
1977  Hakanlar Çarpışıyor
1977  Güneş Ne Zaman Doğacak
1977  Cemil Dönüyor
1977  Baskın
1977  Baba Ocağı
1977  Altay'dan Gelen Yiğit
1977  Akrep Yuvası
1977  Adalet
1976  Yarınsız Adam
1976  Tuzak
1976  Tek Başına
1976  Mağlup Edilemeyenler
1976  Korkusuz Cengaver
1976  Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1976  Hınç
1976  Deli Şahin
1976  Darbe
1976  Che Carambole Ragazzi
1976  Babanın Suçu
1975  Üç Kağıtçılar
1975  Şafakta Buluşalım
1975  Soysuzlar
1975  Kılıç Aslan
1975  Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975  İnsan Avcısı
1975  Deli Yusuf
1975  Cemil
1975  Babanın Oğlu
1975  Babaların Babası
1975  Babacan
1974  Yalnız Adam
1974  Önce Vatan
1974  Oğul
1974  Kin
1974  Karateciler İstanbul'da
1974  Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı
1974  Dayı
1974  Bırakın Yaşayalım / Pusu
1974  Belalılar
1974  Battal Gazi'nin Oğlu
1974  Babalık
1974  Ayrı Dünyalar
1973  Yumurcak Küçük Kovboy
1973  Yanaşma
1973  Vurgun
1973  Kuşçu
1973  Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973  Gönülden Yaralılar
1973  Çaresizler
1973  Battal Gazi Geliyor
1973  Acı Hayat
1972  Yaralı Kurt
1972  Murat İle Nazlı
1972  Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1972  Hayatımın En Güzel Yılları
1972  Günahsızlar
1972  Çöl Kartalı
1972  Battal Gazi'nin İntikamı
1972  Alın Yazısı
1972  Mahkum
1971  Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf
1971  Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971  Vahşi Çiçek
1971  Severek Ayrılalım
1971  Satın Alınan Koca
1971  Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
1971  Küçük Sevgilim
1971  İki Esir
1971  Her şey Oğlum İçin
1971  Hak Yolu
1971  Fakir Aşıkların Romanı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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