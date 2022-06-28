Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Cüneyt Arkın Biyografisi...

Cüneyt Arkın kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ani ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı. Vatandaşların konu hakkında detaylı bilgilere ulaşması için haberimizde Cüneyt Arkın Biyografisine yer verdik.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NE?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi..

CÜNEYT ARKIN BİYOGRAFİSİ...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türklerindendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

Filmografi

2014 Panzehir

2014 Gulyabani

2008 Çılgın Dersane Kampta

2008 Afacanlar Sınıfı

2007 Natuk Baytan Belgeseli

2007 Hicran Sokağı

2007 Çılgın Dersane

2006 Fantastiğin Sineması

2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

1998 Gülün Bittiği Yer

1990 İki Başlı Dev

1990 Oğulcan

1989 Polis Dosyası

1989 Eski Silah

1989 Doktorlar

1989 Av

1988 Yaşamak

1988 Yasak İlişki

1988 Şafak Sökerken

1988 Muhteşem Serseri

1988 Küçük Dostum

1988 Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

1988 Emanet-2

1988 Bombacı

1988 Babam ve Ben

1987 Tanık

1987 Şeytanın Oğulları

1987 Sürgündeki Adam

1987 Son Kahramanlar

1987 Sevdam Benim

1987 Sen Ağlama

1987 İnsan Avcıları

1987 Dört Hergele

1987 Dökülen Yapraklar (Video)

1987 Damga

1987 Cehennem Ateşi

1987 Bitmeyen Adam

1987 Asılacak Adam

1986 Yedi Bela

1986 Yalnız Adam

1986 Veda

1986 Vazife Uğruna

1986 Sokakların Kanunu

1986 Sokak Kavgacısı

1986 Silah Arkadaşları

1986 Sert Adam

1986 Ölümsüz Aşk

1986 Ölüm Avcısı (Video)

1986 Melek Yüzlü Cani / Nefret

1986 Kral Affetmez

1986 Kavga

1986 Kanca

1986 Gırgır Hafiye

1986 Babanın Oğlu

1986 Tokatçılar

1985 Son Darbe

1985 Paranın Esiri

1985 Paramparça

1985 Mahkum

1985 Katiller De Ağlar

1985 Kaplanlar

1985 Kanun Adamı

1985 Kaçış

1985 Doruk

1985 Biz Bir Aileyiz

1985 Bin Defa Ölürüm

1985 Ateş Çemberi (Video)

1985 Kahreden Gençlik

1984 Yaşadıkça

1984 Ölüm Savaşçısı

1984 Kartal Bey

1984 Kanun Kanundur

1984 Dev Kanı

1984 Deli Fişek

1984 Birkaç Güzel Gün İçin

1984 Bırakın Yaşasınlar

1984 Alev Alev

1983 Ölüme Son Adım

1983 İntikam Benim

1983 İdamlık

1983 Erkekçe

1983 En Büyük Yumruk

1983 Çöl

1983 Vahşi Kan

1982 Son Savaşçı

1982 Son Akın

1982 Ölümsüz

1982 Kelepçe

1982 Kanije Kalesi

1982 Gırgır Ali

1982 Dünyayı Kurtaran Adam

1982 Dört Yanım Cehennem

1981 Unutulmayanlar

1981 Takip

1981 Önce Hayaller Ölür

1981 Öğretmen Kemal

1981 Kader Arkadaşı

1981 İntikam Yemini

1981 Acı Günler

1981 Su

1980 Küçük Şahit

1980 Sarışın Tehlike

1980 Rüzgar

1980 Rahmet ve Gazap

1980 Kartal Murat

1980 Destan

1979 Vatandaş Rıza

1979 Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek

1979 Üç Sevgilim

1979 Süpermenler

1979 Pusu

1979 Küskün Çiçek

1979 Kanun Gücü

1979 İki Cambaz

1979 Canikom

1978 Vahşi Gelin

1978 Ölüm Görevi

1978 Maden

1978 Kılıç Bey

1978 Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 Kaplanlar Ağlamaz

1978 İnsanları Seveceksin

1978 Görünmeyen Düşman

1978 Gelincik

1978 Baskın (Kısa Film)

1978 Baba Kartal

1977 Yıkılmayan Adam

1977 Sevgili Oğlum

1977 Satılmış Adam

1977 Kara Murat Denizler Hakimi

1977 İstasyon

1977 Hakanlar Çarpışıyor

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

1977 Cemil Dönüyor

1977 Baskın

1977 Baba Ocağı

1977 Altay'dan Gelen Yiğit

1977 Akrep Yuvası

1977 Adalet

1976 Yarınsız Adam

1976 Tuzak

1976 Tek Başına

1976 Mağlup Edilemeyenler

1976 Korkusuz Cengaver

1976 Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1976 Hınç

1976 Deli Şahin

1976 Darbe

1976 Che Carambole Ragazzi

1976 Babanın Suçu

1975 Üç Kağıtçılar

1975 Şafakta Buluşalım

1975 Soysuzlar

1975 Kılıç Aslan

1975 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

1975 İnsan Avcısı

1975 Deli Yusuf

1975 Cemil

1975 Babanın Oğlu

1975 Babaların Babası

1975 Babacan

1974 Yalnız Adam

1974 Önce Vatan

1974 Oğul

1974 Kin

1974 Karateciler İstanbul'da

1974 Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı

1974 Dayı

1974 Bırakın Yaşayalım / Pusu

1974 Belalılar

1974 Battal Gazi'nin Oğlu

1974 Babalık

1974 Ayrı Dünyalar

1973 Yumurcak Küçük Kovboy

1973 Yanaşma

1973 Vurgun

1973 Kuşçu

1973 Kara Murat Fatih'in Fermanı

1973 Gönülden Yaralılar

1973 Çaresizler

1973 Battal Gazi Geliyor

1973 Acı Hayat

1972 Yaralı Kurt

1972 Murat İle Nazlı

1972 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

1972 Hayatımın En Güzel Yılları

1972 Günahsızlar

1972 Çöl Kartalı

1972 Battal Gazi'nin İntikamı

1972 Alın Yazısı

1972 Mahkum

1971 Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf

1971 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1971 Vahşi Çiçek

1971 Severek Ayrılalım

1971 Satın Alınan Koca

1971 Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

1971 Küçük Sevgilim

1971 İki Esir

1971 Her şey Oğlum İçin

1971 Hak Yolu

1971 Fakir Aşıkların Romanı