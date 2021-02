Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la tartışan çiftçiye tavsiye: İPhone 6 kullanma, ne yapacaksın yani?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 2018'deki seçim çalışmaları sırasında bir çiftçi ile arasında geçen konuşmayı değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir," Mahir Ünal'ın yanına 2018 yerel seçimlerinde genç bir çiftçi gelmiş. Demiş ki,' Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz. Mahir Bey de demiş ki,' Şu telefonunu alabilir miyim' demiş. 'Ne marka?' demiş. Çiftçi bu iPhone 6 demiş. Kaça aldın demiş. 3 bin 400 TL'ye, 4 bin 500 lira demiş işte. Demiş 24 taksitle aldım. 'İnternet paketi var mı?' demiş. Var demiş. Ayda ne kadar ödüyorsun? 450 TL demiş. Mahir Ünal da demiş ki," Senin ayda 450 TL telefona ödemen demek bizim kaynaklarımızı, becerimizi kullanmamız demek. " diyerek olayı anlattı.

"BENCE MAHİR ÜNAL HAKLI"

Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Özdemir," Diyorlar ki ' Mahir Ünal çiftçinin telefonuna göz dikti. Ben bu diyalogu duyunca 'Mahir Ünal haksız mı? ' dedim. Bence haklı ağabey." dedi.

"BEŞ KURUŞ PARA YOK CEBİNDE, BİR YANDAN DA İPHONE 6-7'Yİ ALIYORSUN"

Mahir Ünal'ın haklı olmasını şu gerekçelerle açıklayan Özdemir şunları kaydetti:

"Ben bakıyorum yani insanlar, yeni İPhone 12 geldi. İPhone 12 pahalı bir şey. Ben bunu normal şartlarda almam. Zaten bana Apple yollamıştı. Bunu söylemiştim. Bir kullanır mısınız? Deneyimler misiniz? Ama şu anlamda alırdım. Yayın yapıyorum YouTube'da, görüntü kalitesi iyi, 4K çekiyor bilmem ne. O anlamda alırdım. Ben şimdi bakıyorum yeni telefon çıkıyor, herkes harıl harıl alıyor. Kimse ' Dur ya biraz bekleyelim. Bilmem ne yapmayalım' demiyor. Herkes akıllı telefon alıyor da akıllıca bir hareket değil bu kadar pahalı telefonları sürekli yenilemek. Telefon sektörü de işin şeyini bulmuş. Eski telefonları biliyorsunuz, yavaşlatıyorlardı. Ben Mahir Bey'in dediklerinde hiç tuhaf bir şey bulmadım. Bir insan ben eğer mahvoldum, öldüm diyorsa abi sende İPhone 6 kullanma. Ne yapacaksın yani? Ya da onu deme. De ki,' Durumlar pek iyi değil' Hem o, hem o, olmuyor. Tüketim toplumu insanı böyle bir yere itiyor. Bir yandan beş kuruş para yok cebinde, bir yandan da İPhone 6-7'yi alıyorsun, kullanıyorsun. Ben o kadar bir şey bulamadım Mahir Bey'de"

"BENİM UMURUMDA DEĞİL BU LİNÇLER"

Kendisine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Özdemir," Bu gece de çiftçi düşmanı olmuşum ! Güler misin ağlar mısın? Linç is loading...

Lafın yarısını alıp kısa videolarla manipüle et, et, et nereye kadar sürecek bu tür manipülasyonlar? Ben artık burada sürekli açıklama yapmaktan yoruldum. Yüreğinizin götürdüğü linçe gidin kardeşim! İstiyorlar ki bir cephede yer alalım. 'Ya hep ya hiç!' diyelim...Ya düşman ya dost olalım. Bu polarizasyonda aynı cephede olmayan herkes düşman ilan ediliyor. Her iki taraf için de... Benim bu ortada durmam da deli ediyor bu fanatikleri. Benim umurumda değil bu linçler..." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE EVİRE ÇEVİRE BENİ DÖVEBİLİRSİNİZ"

Özdemir şunları kaydetti:

"Ben her çıkan telefonun son markasının alınmasını eleştirmeye çalıştım. Buna da kendimden örnek verdim, kendi yakın çevremden. Savurganlık dedim. Döndü dolaştı çiftçi düşmanı Ak Parti yalakasına geldi iş... Bu deliler evinde her gün yayın yapınca artık alışıyorsunuz. Yaw He He! 31 yıldır hemen her gün canlı yayındayım. Bu tür yanlış anlamaları görünce kendimden şüpheye düşüyorum. Kimseye de kızmıyorum. 'Demek ki ben iyi anlatamamışım derdimi ' diyorum.

Suç bende o yüzden. Yani, linçe devam. Vurun... Hak ettim! Evet ya itiraf ediyorum Ak Partinin son 20 yıllık tarım politikalarındaki başarısızlığının sorumlusu benim! O yüzden gönül rahatlığı ile evire çevire beni dövebilirsiniz! No problem... Ayrıca teknoloji meselesi de benden sorumluydu. Vurun la..."