Cüneyt Özdemir'den yeni dizi "50m2" yorumu!

Daha önce fenomen dizi "Leyla ile Mecnun'un" senaryosunu kaleme alan Burak Aksak'tan, dijital platform Netflix'e yaptığı yeni dizi "50m2" çok konuşuldu. Heyecanla beklenen dizi dün izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan yapıma Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yaptığı yorum ise olay oldu.

"BU KADAR BERBAT HİKAYEYİ KABUL ETMEK"

Dizi için sosyal medya hesabından yaptığı yorumla gündeme gelen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak! Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var. Bakın bu da yeni bir aşama... Üzücü!"

Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak !

Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var.

Bakın bu da yeni bir aşama...

Üzücü ! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) January 27, 2021

Cüneyt Özdemir'in 50m2 dizisi için Twitter'da paylaşım yapmasıyla Twitter ortalık karıştı. Bir çok Twitter kullanıcısı gazeteci Özdemir'in aksine diziyi beğendiklerini öne sürdüler.