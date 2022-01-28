TGRT Haber TV Spor Müdürü ve A spor program sunucusu olan Cüneyt Şen, kariyerine ilk olarak radyoda spor haberleri yapımcılığı ve sunuculuğu ile başlamıştır. Cüneyt Şen'in, kariyer hayatı sporseverler tarafından merek ediliyor. Peki, A spor sunucusu Cüneyt Şen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? İnstagram hesabı ne? İşte, Cüneyt Şen Biyografisi...

A spor sunucusu Cüneyt Şen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? İnstagram hesabı ne? Cüneyt Şen Biyografisi...

30 Kasım 1972’de Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğan Cüneyt Şen mesleğe 1992 yılında Radyo Net’de başladı. 1993 yılında TGRT FM’de yapımcı-sunuculuk yapan Şen, 1995 yılına kadar haber spikerliği, editörlük, program yapımcılığı ve sunuculuğu, spor spikerliği görevlerinde bulundu.

Cüneyt Şen, TGRT TV’de Telespor programıyla televizyon kariyerine ilk adımını attı. Spor bültenlerinin yanında basketbol ve futbol maçlarını da canlı olarak aktardı. Cüneyt Şen hazırladığı programlarda kulüp başkanları, futbolcular ve teknik direktörleri konuk etti.

Şen, bir dönem Telekritik ve Anadolu Magazin programlarını sunmuştur. TGRT Haber TV’nin kurulmasıyla iki kanalda birden editör-sunucu olarak görevini sürdürdü ve 2006 yılında TGRT Haber TV Spor Müdürü oldu. 2008 yılında TGRT Haber TV’den ayrılarak Kanal A Televizyonu’nda yayınlanan Anadolu Keyfi’ni sunan Cüneyt Şen 2010 yılında yeniden TGRT Haber TV’de Spor Müdürü olarak göreve başladı ve halen bu görevi sürdürüyor.

Cüneyt Şen'in hangi takımı tuttuğu bilinmemektedir.

Cüneyt Şen'in @cuneytsen kullanıcı adı ile bir instagram hesabı vardır.