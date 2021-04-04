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Cuntacılığa özenen emekli amirallerin skandal bildirisi hakkında soruşturma

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli iradeyi hedef alan 103 emekli amiralin skandal bildirisine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cuntacılığa özenen emekli amirallerin skandal bildirisi hakkında soruşturma

Son dakika... AK Parti Hükümeti’ni ve TSK'yı hedef alan, altında 103 emekli amiralin imzası olan ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlıklı bildiri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu bildiri hakkında soruşturma başlattı. 

Savcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır."

Aralarında; Türker Ertürk, Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin isimleri ve bildirinin detaylarına aşağıdaki haberlerimizden ulaşabilirsiniz. 

103 amiral kim? 103 amiralin isimleri103 amiral kim? 103 amiralin isimleri

103 amiralin yayınladığı bildiri |Montrö bildirisi103 amiralin yayınladığı bildiri |Montrö bildirisi

 

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