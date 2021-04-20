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Cyle Larin sakatlandı mı? | Larin son durum

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maçta Larin talihsiz bir an yaşadı. Peki Cyle Larin sakatlandı mı? | Aboubakar son durum İşte detaylar...

Cyle Larin sakatlandı mı? | Larin son durum

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maç, 0-0 eşitlikle sona erdi. Sivasspor - Beşiktaş maçında Larin talihsiz bir an yaşadı. Peki Cyle Larin sakatlandı mı? | Aboubakar son durum İşte ayrıntılar...

CYLE LARİN SAKATLANDI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Cyle larin sakatlık yaşadı.

Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım." dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse."

LARİN SON DURUM

Sivasspor - Beşiktaş maçında sakatlanan Larin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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