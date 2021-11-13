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CZN Burak bu kez gülemedi! Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu!

Gerçek ismi Burak Özdemir olan, sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni, sevenlerini korkuttu. CZN Burak hastane odasından yaptığı paylaşımda operasyon geçirdiğini söyledi.

CZN Burak bu kez gülemedi! Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu!

Ünlü şef ve restoran zincirini sahibi 27 yaşındaki CZN Burak takipçilerini tedirgin etti. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla viral olan, devasa yemekler yapan, Dubai'deki restoranlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Burak Özdemir ameliyat oldu.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

29,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hastane odasından bir paylaşım yapan Özdemir, ameliyat olduğunu açıklayarak, ''Ufak bir ameliyat geçirdim. Birbirinden güzel iyi dilekleriniz için Allah razı olsun çok teşekkür ederim.'' notunu ekledi.

CZN Burak bu kez gülemedi! Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu!

ABLASI DA PAYLAŞTI

Henüz neden operasyon geçirdiği bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

''Burak çok iyi. Ufak bir operasyon daha geçirdi. Mesajlarınıza henüz cevap veremiyor ama bütün bunların hepsini ona iletmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Ben ablası''

CZN Burak bu kez gülemedi! Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu!

İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat olan Özdemir'in bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacağı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

CZN Burak bu kez gülemedi! Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu!

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