CZN Burak dünyaca ünlü fenomen Khaby Lame ile bir araya geldi!

Hatay Medeniyetler Sofrası işletmelerinin sahibi CZN Burak lakaplı Burak Özdemir İnstagramda paylaştığı yemek videolarıyla adını önce Türkiye'de daha sonra dünya çapında geniş kitlelere duyurmayı başardı. Özdemir, her seferinde daha ilgi çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Burak Özdemir Instagramda 26,3 milyon takipçisine Türk mutfağını tanıtmaya devam etmesi ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmesi sebebiyle birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ FENOMEN KHABY LAME İLE BİR ARAYA GELDİ!

Her seferinde Instagramda paylaştığı videolarla çıtayı daha da yükseğe çıkaran Özdemir bu defa TikTok platformunda dünyaca tanınan ve 108.3 milyon takipçisi olan Khaby Lame ile bir araya geldi. Özdemir, Lame ile soğan doğradığı videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşte o paylaşım...