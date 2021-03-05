CZN Burak gökyüzüne çıktı, soğan doğrayıp künefe dilimledi

Instagramda paylaştığı yemek videolarıyla adını önce Türkiye'de daha sonra dünya çapında geniş kitlelere duyurmayı başaran, CZN Burak adıyla tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir, her seferinde daha ilgi çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Burak Özdemir Instagramda 21,2 milyon takipçisine Türk mutfağını tanıtmaya devam etmesi ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmesi sebebiyle birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor.

GÖKYÜZÜNDE SOĞAN DOĞRADI

Her seferinde Instagramda paylaştığı videolarla çıtayı daha da yükseğe çıkaran Özdemir bu sefer paramotara binip gökyüzünde soğan doğradı, künefe kesti.

"UÇAN KÜNEFE"

Eğlenceli anları 'Czn farkıyla uçan künefe sever misiniz?' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir'in söz konusu videosu 4,6 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve 9 bin kişi tarafından yorum geldi.

En son Dubai'de restoran açan Burak Özdemir, mekanında dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.