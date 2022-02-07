Ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alan ve hem sıfır hem de ikinci el piyasası oldukça aktif olan Dacia Duster'ın 2022 fiyat listesi belli oldu.

Üst sınıf araç segmentinde yer alan aracın fiyatının da emsalleriyle aynı orantıda yükselmesi beklenirken daha ucuz tutulması ise tüm ilgiyi üzerinde topladı.

3 AYRI DONANIM PAKETİ

Dacia Duster, Türkiye'de Comfort, Prestige ve Prestige Plus adlarında 3 ayrı donanım paketiyle birlikte görücüye çıkıyor. Comfort paketi kullanıcıya giriş donanım segmenti olarak sunulurken Prestige Plus donanım paketi en üst donanım olarak satışa sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dacia Duster, ülkemizde 4 farklı motor seçeneğiyle kullanıcıya sunuluyor. Motorlardan 1.0 Turbo ve 1.3 Turbo benzinli olarak sayışa çıkıyor. 1.0 Turbo motor 90 beygir güce sahipken 1.3 Turbo motor 150 beygir güce çıkıyor. 1.0 Turbo motor 4×2 ve manuel şanzıman olarak satılırken 1.3 Turbo motor 4×2 için hem otomatik hem de 4×4 manuel seçenekleri bulunuyor.

FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

2022 model Dacia Duster otomobiller için fiyat listelene de güncelleme yapıldı. 2022 yılı için Dacia Duster'da güncel fiyat listesi şu şekilde oldu:

2022 model Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2: 360 Bin TL

2022 model Dacia Duster Comfort ECO - G Turbo 100 bg 4x2: 382 Bin TL

2022 model Dacia Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2: 438.900 TL

2022 model Dacia Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4: 445.900 TL

2022 model Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2: 443.900 TL

2022 model Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 561.900 TL

2022 model Dacia Duster Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2: 471 Bin TL

2022 model Dacia Duster Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2: 479 Bin TL