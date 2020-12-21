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  3. Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçeisnde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından eve gönderilen çocuk, ailesi tarafından gecenin ilerleyen saatlerinde, odasında ölü oalrak bulundu.

Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Küçükçekmece'de bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanarak ailesi tarafından rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşünde evinde ölü olarak bulundu. Çocuğun cansız bedeni karşısında aile sinir krizi geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sarıgül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında oturan Y.I. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesi tarafından en yakın hastaneye götürülen Y.I., hastanede yapılan tedavinin ardından eve getirildi. İlerleyen saatlerde kızlarının durumunu kontrol etmek için odaya giren aile, kız çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Y.I.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kız çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Y.I.'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!Daha 14 yaşındaydı: Kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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