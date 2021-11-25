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Daha önce tartıştığı arkadaşından hıncını alamadı! Ev arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı!

Adana'da Suriye uyruklu olduğu bilinen Hüseyin isimli şahıs, ev arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı. Nedeni ise, daha önce tartışmış olmalarıydı.

Daha önce tartıştığı arkadaşından hıncını alamadı! Ev arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı!

Adana'da, Suriye uyruklu oldukları bilinen 3 arkadaş beraber kaldıkları evde dehşeti yaşadı. Henüz soyadı belirlenemeyen Hüseyin isimli şahıs, önceki gece tartıştığı arkadaşı Abdullah Debo'dan hıncını alamadı. Tarafların sakinleştirilerek bitirilen kavgayı Hüseyin kafasında bitirememişti. Gece yatağına geçip uyumak isteyen Abdullah Debo arkadaşının hain planıyla karşılaştı.

Daha önce tartıştığı arkadaşından hıncını alamadı! Ev arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı!

UYKUSUNDA DEFALARCA BIÇAKLADI

İkilinin sakinleştirildiği tartışma sonrası yatağına uyumaya giden Abdullah Debo, uykusunda arkadaşı Hüseyin tarafından, başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca kez bıçaklandı. Debo, yatağında kanlar içerisinde kalırken, Hüseyin evden kaçtı.

Daha önce tartıştığı arkadaşından hıncını alamadı! Ev arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı!

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hüseyin ve Abdullah Debo'nun seslerini duyan diğer ev arkadaşı, karşılaştığı manzara karşısında vakit kaybetmeden 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralı Debo'yu Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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