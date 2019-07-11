Dalaman ve Milas'tan sonra orman yangını Fethiye'de de başladı!

Muğla'da Dalaman ve Milas ilçelerinde kontrol alltına alınmasına rağmen yeni yangınlar çıkmıştı. Şimdi orman yangınlarının üçüncüsü Fethiye'de başladı. Ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerinde, yangını söndermek için orman ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fethiye orman yangınının ilk görüntüleri geldi;