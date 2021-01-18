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  3. Dalgınlıkla çöpe attığı altınlar için belediye ekipleri seferber oldu

Dalgınlıkla çöpe attığı altınlar için belediye ekipleri seferber oldu

Bahçelievler'de yaşayan bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığını iddia ettiği altınlar, 5 saat süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Dalgınlıkla çöpe attığı altınlar için belediye ekipleri seferber oldu

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan B.T, dün akşam saatlerinde evdeki çöplerle birlikte içinde 4 tam altın bulunan poşeti, sokaktaki çöp konteynerine yanlışlıkla attı. B.T'nin durumu çağrı merkezine bildirmesi üzerine belediye ekipleri, konteynerdeki çöpleri toplayan kamyonu görevden çekerek koruma altına aldı.

Belediyenin Yenibosna'daki şantiyesinde bulunan açık alana getirilen çöp kamyonu boşaltılarak altınlar arandı. B.T'nin yanlışlıkla çöpe attığını iddia ettiği altınlar, ekiplerin 5 saat süren arama çalışmasına karşın bulunamadı.

Öte yandan B.T'nin küçük kızının peçeteye sarılı haldeki altınları çöp zannederek çöp poşetine koyduğu, B.T'nin de işe giderken içinde altınların da yer aldığı poşeti konteynere attığı öğrenildi. B.T'nin eşinin, çeyrek altınların yerde olduğunu fark ederek, diğer altınların çöpe karıştığını düşünüp durumu eşine bildirdiği belirtildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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