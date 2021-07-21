Damadı tarafından bıçaklanan dernek başkanı, hayatını kaybetti!

Eşiyle yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan İbrahim Gül, velayeti annesinde olan çocuğunu mahkeme kararına göre birkaç günlüğüne almak için saat 08.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte eski kayınpederi Süleyman Olgun’un evinin önüne geldi. Çocuğu aldığı sarada İbrahim Gül ile Süleyman Olgun arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

YAKINLAR DA OLAYA KARIŞTI

Şiddetlenen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve İbrahim Gül eski kayınpederini bıçakladı. O esnada bayramlaşmak için Süleyman Olgun’un evinde bulunan akrabaları sesleri duyup dışarı çıktı. Süleyman Olgun’un yakınları ile İbrahim Gül ve yanındakiler arasında da taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda Süleyman Olgun ile akrabaları İlhan Ç., Efendi G, Nail O. ve Cihan G. yaralandı. İbrahim Gül ve yakınları olay yerinden kaçtı.

İBRAHİM GÜL KURTARILAMADI

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Olgun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgilere göre diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olaya karışan kişilerin arama çalışması devam ederken polis, İbrahim Gül ve yanındakileri yakalayarak gözaltına alındı.



İKİ AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Edinilen bir başka bilgiye göre, hayatını kaybeden Süleyman Olgun’un kızı Zeynep Olgun'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce İbrahim Gül’den ayrılarak babasının evine taşındığı, boşanma davasının ise 2 ay önce sona erdiği bildirildi. Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Olgun’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.