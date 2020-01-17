Damien Comolli'den ayrılık açıklaması!

Damien Comolli, sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulundu.

İşte Damien Comolli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama:

"Değerli Fenerbahçe ailesi, dün itibariyle Fenerbahçe ile kontratımı feshettim. Aslında bu kararı şubat 2019'da vermiştim. O günden bu yana başkanımıza ayrılmak istediğimi birkaç kez tekrarladım ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım.

"FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım. Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum."

Fransız futbol adamı Damien Comolli yaptığı transferlerin genelinde taraftarların eleştirisini toplamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Simon Falette'in transferi sonrası sosyal medyada "Comolli istifa" hashtag'ini gündeme taşımışlardı. Comolli ise kendisine yapılan eleştiriler sonrası Twitter hesabı açarak, Simon Falette transferini kendisinin yapmadığını, transferi başkan Ali Koç'un istediğini ve bu karara saygı gösterilmesini istediğini söylemişti.

TEPKİ TOPLAYAN TRANSFERLERİ OLMUŞTU

Fransız Damien Comolli'nin yaptığı açıklamalar Sarı-Lacivertlilerde şok etkisi yaratmış ve yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise düzenlediği basın toplantısında Comolli ile yola şimdilik devam ettiklerini fakat Fransız yöneticinin Twitter hesabı açıp Falette transferi hakkında yorum yapmasının yanlış olduğunu belirtmişti. Dün (16 Ocak) saat 12:30 sularında ise Selinay Güvenç'in yanı sıra, Sportif Direktör Damien Comolli'nin görevine son verilmişti.

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz"

Fenerbahçe cephesinden KAP bildirimi gelmiş ve "Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir" açıklamaları yapılmıştı.

GERİLİM HAFTALAR ÖNCESİNE DAYANIYORDU

Sarı-Lacivertli ekibin Sportif Direktör Damien Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti. Fransız idareci Comolli, bunun üzerine İstanbul'a dönme kararı almıştı.

Comolli, sosyal medya hesabından yeni transfer Simon Falette ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı. Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ TERCÜMAN DENİZ SARITAÇ'TAN DA TEPKİ VAR

Fenerbahçe'nin Comolli döneminde görevden alınan Deniz Sarıtaç'tan da, Sportif Direktör Damien Comolli konusunda alınmış tepkiler vardı. Tecrübeli tercüman Sarıtaç, resmi Twitter hesabından şu açıklamalara yer vermişti;

DAMIEN COMOLLI KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

BİR ÇOK YILDIZI TAKIMA KAZANDIRMIŞTI

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.