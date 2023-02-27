Damien Humblet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Humblet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Humblet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Humblet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Humblet 21 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Humblet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damien Humblet'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damien Humblet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Humblet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damien Humblet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Humblet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KAS Eupen U19

1 Temmuz 2015 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2020 yılında Solières

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Damien Humblet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Humblet şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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