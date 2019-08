Damla Can kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Damla Can kimdir? Birçok kişi internette bu soruyu araştırıyor. Ünlü isim merak konusu. Peki Damla Can kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden. Birçok kişi internette Damla Can hakkında araştırma yapıyor. Peki Damla Can kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde. DAMLA CAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Damla Can, 27 Şubat 1989 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. 171 cm boyunda ve 56 kilo olan Damla Can step, jimnastik, aerobik sporlarıyla ilgilenmekte ve özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışmaktadır. Ozan adında bir abisi vardır. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 yarışmasına Damla Can da gönüllüler takımında katılmış ancak finale kalmasına rağmen başarılı olamamıştır. Survivor'da ikinci kez şansını deneyen Damla, Survivor 2018 All Star takımın da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat son dörde kalsa da elenmekten kurtulamamıştır... Etiketler : survivor, kimdir, Damla Can