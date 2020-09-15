Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı.

Çiftin boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki görüldü. İkili, aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı bulunuyordu.