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  3. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteri ile tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda eşi Mustafa Can Keser’e boşanma davası açmıştı. Ünlü çift bugün resmen boşandı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. 

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Çiftin boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki görüldü. İkili, aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser resmen boşandı!

Çiftin Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı bulunuyordu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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