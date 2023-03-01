Dan Ball kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Ball Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Ball adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Ball Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Ball 21 Kasım 1991 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Ball Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Ball'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Ball Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Ball isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Ball Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Ball futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bristol City

1 Temmuz 2012 yılında Bath City

25 Ocak 2019 yılında Tiverton

25 Şubat 2019 yılında Bath City

14 Eylül 2021 yılında Swindon Superm.

14 Ekim 2021 yılında Bath City

29 Ekim 2021 yılında Swindon Superm.

25 Şubat 2022 yılında Bath City

1 Temmuz 2022 yılında Taunton Town

Dan Ball Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Ball şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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