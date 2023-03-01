Dan Bowry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Bowry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Bowry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Bowry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Bowry 29 Nisan 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bowry şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Bowry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Dan Bowry, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Bowry'nin Worthing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dan Bowry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Bowry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Charlton U21
27 Temmuz 2018 yılında Hampton & Rich.
19 Eylül 2018 yılında Charlton U21
4 Temmuz 2019 yılında Cheltenham
18 Ekim 2019 yılında Bath City
31 Mayıs 2020 yılında Cheltenham
5 Mart 2021 yılında Wealdstone
31 Mayıs 2021 yılında Cheltenham
7 Temmuz 2021 yılında King's Lynn
30 Temmuz 2022 yılında Worthing
Dan Bowry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Bowry şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dan Bowry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Antigua ve Barbuda takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.
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