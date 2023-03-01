Dan Gardner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Gardner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Gardner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Gardner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Gardner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Gardner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Gardner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Gardner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Gardner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Gardner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Gardner 5 Nisan 1990 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Gardner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Gardner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Gardner'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dan Gardner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DannyGardner8

Dan Gardner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Gardner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Gardner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Gardner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Flixton FC

1 Şubat 2010 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2010 yılında Droylsden

6 Temmuz 2012 yılında Halifax Town

4 Ocak 2014 yılında FC Chesterfield

3 Mart 2015 yılında Tranmere Rovers

7 Nisan 2015 yılında FC Chesterfield

8 Mart 2016 yılında Bury

22 Nisan 2016 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2017 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Salford

4 Eylül 2020 yılında Wigan

6 Ağustos 2021 yılında Doncaster Rov.

29 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Dan Gardner kimdir

Dan Gardner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Gardner şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dan Gardner nereli

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