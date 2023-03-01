Dan Hayfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Hayfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Hayfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Hayfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Hayfield 25 Ocak 1997 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Hayfield Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Hayfield'nin Bath City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Hayfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Hayfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Xavier X-Men
1 Temmuz 2017 yılında Calgary
15 Ağustos 2020 yılında Tiverton
1 Temmuz 2022 yılında Bath City
Dan Hayfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Hayfield şuan Bath City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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