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Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntıular...

DAN PETRESCU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dan Petrescu, 22 Aralık 1967 yılında dünyaya geldi.

Petrescu, defans pozisyonunda görev yapmış Rumen futbolcu ve teknik direktör.

Profesyonel kariyerine 1985 yılında Steaua București kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Olt Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford City, Southampton, Naţional București kulüplerinde oynadı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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