Dan Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Roberts {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Roberts Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Roberts'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dan Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Slough
1 Temmuz 2021 yılında Dartford
10 Şubat 2022 yılında Carshalton Ath.
10 Mart 2022 yılında Dartford
23 Eylül 2022 yılında Slough
23 Ekim 2022 yılında Dartford
Dan Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Roberts şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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