Dan Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Smith 5 Eylül 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Smith şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Capital Sport Management yapmaktadır. Dan Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Smith'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Portsmouth
25 Şubat 2019 yılında Cork City
30 Haziran 2019 yılında FC Portsmouth
2 Ağustos 2019 yılında Bognor Regis
10 Temmuz 2020 yılında Eastleigh
27 Ağustos 2021 yılında Hereford
1 Ocak 2022 yılında Eastleigh
7 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
Dan Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Smith şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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