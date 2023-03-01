Dan Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dan Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.