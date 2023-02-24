Daniel Kokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kokov 26 Şubat 2006 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Николаев Коков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kokov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Kokov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kokov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

Daniel Kokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kokov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Kokov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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