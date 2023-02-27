Daniel Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Martins 18 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Martins Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Martins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Martins'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

Daniel Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Martins şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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