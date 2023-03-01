Daniel Matsuzaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Matsuzaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Matsuzaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Matsuzaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Matsuzaka 13 Ağustos 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da 松坂 暖 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Matsuzaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniel Matsuzaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hendon FC futbol takımında oynamaktadır. Hendon FC takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Matsuzaka'nin Hendon FC ile sözleşmesi 21 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel Matsuzaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/danielmatsuzaka/
Daniel Matsuzaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Matsuzaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ekim 2014 yılında Harlow
30 Kasım 2014 yılında Southend U18
1 Temmuz 2016 yılında Southend United
1 Ağustos 2018 yılında Kataller Toyama
18 Ocak 2019 yılında Braintree
21 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd
6 Aralık 2019 yılında Braintree
21 Ağustos 2020 yılında Oxford City
8 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
21 Şubat 2023 yılında Hendon
21 Mart 2023 yılında Weymouth FC
Daniel Matsuzaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Matsuzaka şuan Hendon FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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