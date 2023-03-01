Daniel Stokoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stokoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stokoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Stokoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Stokoe 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Stokoe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Stokoe, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Stokoe'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Stokoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Stokoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
7 Ekim 2022 yılında Cheshunt
Daniel Stokoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Stokoe şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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