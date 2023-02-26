Daniil Tarassenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Tarassenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Tarassenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Tarassenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Tarassenkov 25 Şubat 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Tarassenkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Tarassenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniil Tarassenkov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Tarassenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Tarassenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniil Tarassenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Tarassenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2019 yılında JK Legion II

1 Ocak 2021 yılında CF Terres U19

1 Temmuz 2022 yılında TJK Legion

27 Ocak 2023 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2023 yılında TJK Legion

Daniil Tarassenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Tarassenkov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniil Tarassenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva (-2012), TJK Legion (2014-2018)

Estonya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.