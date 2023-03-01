Danilo Orsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Orsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Orsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danilo Orsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danilo Orsi 19 Nisan 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Orsi-Dadomo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danilo Orsi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PowerHause SG yapmaktadır. Danilo Orsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Orsi'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Danilo Orsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danilo Orsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2018 yılında Hungerford
12 Temmuz 2019 yılında Hampton & Rich.
15 Temmuz 2020 yılında Maidenhead Utd.
1 Temmuz 2021 yılında Harrogate Town
1 Ocak 2022 yılında Boreham Wood
31 Mayıs 2022 yılında Harrogate Town
1 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town
Danilo Orsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danilo Orsi şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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