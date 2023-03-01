Danilo Orsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Orsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danilo Orsi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Orsi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.