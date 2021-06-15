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  3. Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim

Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında rahatsızlanan Cristian Eriksen sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak," Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim

Danimarkalı futbolcu Cristian Eriksen, Finlandiya maçında geçirdiği rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak son durumunu anlattı. 

Eriksen, hastane odasında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Eriksen, fotoğrafın altına düştüğü notta, "Dünyanın her yerinden gelen güzel mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkürler. Bu, ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." açıklamasını yaptı.

Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim

TAKIM ARKADAŞLARINA SESLENDİ

Milli takımdaki arkadaşlarına da seslenen Eriksen,  "Tüm Danimarka için oynayın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki 12 Haziran Cumartesi günü oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 45.dakikasında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim

Tayfun Altuntaş
Editör
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