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Danimarka'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Danimarka'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Danimarka'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Danimarka'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Danimarka'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Danimarka'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Danimarka veya resmî adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmektedir. Danimarka'nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjælland'ın üzerinde kurulmuştur. Sjælland, dar bir boğaz olan Sont Boğazı ile İsveç'ten ayrılır.

Danimarka'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Danimarka, 5822763 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 112. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00075 olduğu görülmektedir.

Danimarka'nin Müslüman Nüfus sayısı 88000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2 olarak rakamlara yansımıştır.

Danimarka'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Danimarka'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Danimarka'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Danimarka'nin yüz ölçümü 43109 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Danimarka'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 660  km²    Karasal Alan : 42434 km²

Danimarka'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Danimarka'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Danimarka'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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