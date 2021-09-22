26 yaşındaki Ünlü Youtuber Danla Bilic'in Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin çıkmasının ardından sevgilisinin kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Danla Biliç'in sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DANLA BİLİÇ'İN SEVGİLİSİ KİM? YUSUF ENGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman’la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu.

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.