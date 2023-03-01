Danny Mills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Mills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Mills adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Mills Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Mills 2 Haziran 1991 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Paul Mills şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Mills Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Mills, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Danny Mills'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Mills Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Mills isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Mills Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Mills futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Crawley Town

23 Temmuz 2009 yılında Peterborough

17 Eylül 2009 yılında Torquay

18 Ekim 2009 yılında Peterborough

23 Ekim 2009 yılında Rush. & Diamon.

23 Kasım 2009 yılında Peterborough

12 Ağustos 2010 yılında Histon FC

1 Ocak 2011 yılında Peterborough

15 Şubat 2011 yılında Kettering

1 Mayıs 2011 yılında Peterborough

5 Ağustos 2011 yılında Tamworth

31 Aralık 2011 yılında Peterborough

13 Ocak 2012 yılında Kettering

31 Mayıs 2012 yılında Peterborough

1 Temmuz 2012 yılında Carshalton Ath.

1 Ekim 2012 yılında Whitehawk

1 Temmuz 2017 yılında Ebbsfleet

1 Aralık 2017 yılında Dartford

1 Mayıs 2018 yılında Ebbsfleet

20 Temmuz 2018 yılında Welling Utd.

31 Mayıs 2019 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet

Danny Mills Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Mills şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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