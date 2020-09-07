Dantel Böceği nedir? Minik Dantel Böceği ile nasıl başa çıkılır?

Dantel böcekleriyle başa çıkmak can sıkıcı olabilir, ancak iyi haber, etkili dantel böcek tedavisi ile onları bahçeden kurtarabilirsiniz.

Dantel Hatalarının Doğal Kontrolü

Düzinelerce dantel böceği türü vardır ve her biri yalnızca bir bitki türüyle beslenir. Örneğin, bir cevizli dantel böceği açelya ile beslenmez ve bir söğüt dantel böceği bir çınarla beslenmez. Bu nedenle, peyzajda çok çeşitli türlerin ekilmesi, böceğin yayılmasını önler.

Dantel böceklerinin doğal kontrolünün bir başka yöntemi, dantel böceklerinin sıcak, kuru ve güneşli ortamlarda bitkilerle beslenmelerinin daha muhtemel olması gerçeğinden yararlanmaktır. Toprağa kompost iş ve toprak eşit nemli tutmak için bitkilerin etrafında malç. Ayrıca, mümkün olduğunda öğleden sonra gölgesi sağlayın.

İnsektisitler ile Dantel Böceği Tedavisi

Bir dizi faydalı böcek, aşağıdakileri içeren dantel böceklerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur:

-örümcekler atlama

-suikastçi böcek

-lacewing larvaları

-korsan böcek

-bayan böcekleri

-yırtıcı akarlar

Dantel böceğinin avcılarını yok eden geniş spektrumlu böcek ilaçları kullanmaktan kaçının. Bir kere gittiklerinde, bitkinin dantel böceklerine karşı doğal bir savunması olmaz ve bir örümcek akarı problemi yaşayabilirsiniz.

Bunun yerine, böcek öldürücü sabun, neem yağı veya dar aralıkta yağ kullanın. İki hafta aralıklarla bitkiye bu böcek ilaçları ile püskürtün. Hasar kaybolmayacak, ancak yeni bir hasar almayacaksınız.

Dantel böceği hasarı nedeniyle bitkileri kaybetme konusunda endişelenmeyin. Hasar genellikle sadece kozmetiktir ve bitki gelecek baharda yeni ve taze yapraklar bırakacaktır. İşin püf noktası, böcekleri büyüme mevsimi boyunca ortadan kaldırmaktır, böylece bitkinin üzerine geçemez ve gelecek yıl geri dönemez.

AMERİKAN AĞ KANATLI TAHTAKURUSU BÖCEĞİ

Latince adı; Corythucha arcuata (Say)

2000 yılına dek C.arcuata türü sadece K.Amerika ve Güney Kanada var olduğu biliniyordu. Daha sonra türün Kuzey İtalya’ da var olduğu bildirildi.

Bu zararlının, ülkemizde ki varlığı 2003 yılında ilk defa Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Sayın Doç.Dr. Serap Mutun tarafından teşhis edilmiştir. Sonradan İsviçre( 2005 )ve Bulgaristan ve Balkan Yarımadasında kaydedilmiştir (2013).

Türkiye’de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bursa, Bilecik, Ankara, Karabük meşe ormanlarında yayılışı görülmüştür.2014 yılında Kastamonu Üniversitesinden Dr. Emine Sönmez ve Arkadaşları, Kastamonu-Merkez, Çatalzeytin’de yayılışını bildirmişlerdir.

Orman ağaçları için ölümcül derecede tehlike arz eden bu türler, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu – EPPO- tarafından “ alarm listesine “alınarak – pest (zararlı) hayvan - kategorisinde değerlendirilmiş ve bu türlere karşı önlem alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ormancılık Araş. Enst. Müd.lüğü’nden Entemologlar,(Or.Yük.Müh.leri Metin Serin,Mahir Erdem.) Batıkaradeniz ‘deki meşe ormanlarında kurumalara kadar giden tasallutlarını saptamışlardır.

Türkiye’deki etkilediği ağaç türleri; sapsız meşe, saplı meşe, tüylü ve Istranca meşeleri, doğu kayını ve gürgen, keçi söğüdü, çınar, alıç, vd. rastlanmıştır.

Böceğin ağır enfeksiyonuyla, zararlı türün beslenmesi durumunda; yaprakların vejatasyon dönemi tamamlanmadan sararması (dolayısıyla kurumalar olması) ve dökülmesi sonucu ağaçlar fotosentez gerçekleştirememektedir.

Minik dantel böcekleri Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini istila etti