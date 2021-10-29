Darende ne demek, TDK'ya göre Darende kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Darende ne demek? Darende TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Darende kelimesi. Peki Darende ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Darende nedir, Darende kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DARENDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Darende kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Darende kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malatya iline bağlı ilçelerden biri

