Darren Budd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Budd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Budd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darren Budd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darren Budd 9 Eylül 1984 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darren Budd Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Ekim 2017 tarihinde katılmıştır. Darren Budd'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darren Budd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darren Budd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2002 yılında Brighton Res.
16 Aralık 2004 yılında Bognor Regis
1 Ekim 2007 yılında Eastbourne
1 Ocak 2009 yılında Whitehawk
1 Temmuz 2011 yılında Worthing
1 Temmuz 2012 yılında Burgess Hill
1 Temmuz 2016 yılında Bognor Regis
1 Temmuz 2017 yılında Horsham
1 Ekim 2017 yılında Worthing
Darren Budd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darren Budd şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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