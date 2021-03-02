Darüşşafaka’ya giriş sınavı için başvurular başladı! İşte başvuru şartları...

Anne ve/veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim imkânı sunan Darüşşafakaya giriş sınavı 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek.

Başvurular 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başladı.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyetinin Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Kriterleri taşıyan her çocuğumuza açık olan bu sınav, tamamen ücretsiz. Türkiye genelinde kriterlere uyan 10 bine yakın çocuğumuz var. Bu onların hayatlarını değiştirecek bir fırsat" ifadelerini kullandı.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav, İstanbul başta olmak üzere Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da yapılacak.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Öktem, "Sınavımıza, Türkiyenin her ilinden annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 4'üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor" dedi. Öte yandan maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek de sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Sınavı’na başvurmak için gerekli belgeler:

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

Aday kaydı için başvurular online olarak yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu’na postayla ulaştırılması zorunludur. (Fotoğraflı)

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi durum kontrollerini gerçekleştiriyor ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde ziyaret ediyoruz.



“Daha sonra öğrencilerimiz sağlık kontrollerinden geçiyorlar. Tüm bunların sonunda her yıl yaklaşık 120 yeni öğrenci bu şefkat yuvasından içeri adımlarını atıyor; 5’inci sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli bir eğitim alıyor.

“Darüşşafaka olarak bizim misyonumuz eğitimde fırsat eşitliği. Ve bu fırsat eşitliği aslında ilk olarak bu sınav sürecinde başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki biz bu sınava katılımı ne kadar artırırsak, öğrencilerimize de o kadar büyük bir fırsat eşitliği sunmuş oluruz.” dedi.