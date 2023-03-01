DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?

Kısa adı DASK olan açılımı Doğal Afet sigortası özellikle afetlere karşı oturmuş olduğumuz daire ve iş yerlerini sigorta güvence altına alan bir sigorta güvencesidir. DASK poliçesi iş yeriniz ve oturduğunuz daireleriniz için resmi kurumlarda işlem yapılması esnasında istenen zorunlu bir belgedir. Peki! DASK nedir, ücreti ne kadar, neden zorunludur, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir? Detaylar haberimizde.