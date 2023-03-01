HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
İnsanların ikamet ettiği daireler ve işyerleri için yaptırılan doğal afet kapsamında sigorta garantisi altına alınan sigorta güvencesi olarak bilinir. Peki! DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir? Detaylar haberimizde.
YAYINLAMA
Son Haberler
Dominic Revan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Revan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Barkhuizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barkhuizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jerome Okimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Okimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi