DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?

İnsanların ikamet ettiği daireler ve işyerleri için yaptırılan doğal afet kapsamında sigorta garantisi altına alınan sigorta güvencesi olarak bilinir. Peki! DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir? Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir? 1

Kısa adı DASK olan açılımı Doğal Afet sigortası özellikle afetlere karşı oturmuş olduğumuz daire ve iş yerlerini sigorta güvence altına alan bir sigorta güvencesidir. DASK poliçesi iş yeriniz ve oturduğunuz daireleriniz için resmi kurumlarda işlem yapılması esnasında istenen zorunlu bir belgedir. Peki! DASK nedir, ücreti ne kadar, neden zorunludur, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir? Detaylar haberimizde.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı
TOKİ eliyle Gaziantep’te Depremzede konutları için ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı
Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor
TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla
TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Engelli gencin tek isteği ünlü sanatçı İsmail YK'nın konserine gidebilmek
Engelli gencin tek isteği ünlü sanatçı İsmail YK'nın konserine gidebilmek
Son Haberler
Dominic Revan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Revan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominic Revan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Revan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Barkhuizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barkhuizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Barkhuizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barkhuizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jerome Okimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Okimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jerome Okimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Okimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Dobbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Dobbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Dobbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Dobbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!
Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!
Kötüye yorumlanan rüyalar nelerdir, İyiye yorumlanan Rüyalar nelerdir?
Kötüye yorumlanan rüyalar nelerdir, İyiye yorumlanan Rüyalar nelerdir?
Sık görülen rüyalar ve anlamları nelerdir?
Sık görülen rüyalar ve anlamları nelerdir?
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
Nurmah isminin anlamı nedir, Nurmah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nurmah isminin anlamı nedir, Nurmah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tangör isminin anlamı nedir, Tangör ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tangör isminin anlamı nedir, Tangör ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı
Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı
Rüyamızda gördüğümüz kişiler ne anlama gelir?
Rüyamızda gördüğümüz kişiler ne anlama gelir?
Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?
Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi