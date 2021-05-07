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  3. Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça ilçesinde iki yıl önce başlatılan 100 yıllık cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için yapılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

İlçede 1901'den 2001'e kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalan İskele Mahallesi'ndeki eski Datça Cezaevi, Datça Belediyesince restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyor.

Cezaevi 8 kişi kapasitesi ve 60 metre karelik alanıyla küçük cezaevi olma özelliğini taşıyor.

Cezaevinin bahçesinin de restore edilerek kutlama, nikah ve sosyal aktivelerin gerçekleşeceği alan olarak kullanılacağı bildirildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor

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