Datça'daki 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi" oluyor Datça ilçesinde iki yıl önce başlatılan 100 yıllık cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için yapılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

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İlçede 1901'den 2001'e kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalan İskele Mahallesi'ndeki eski Datça Cezaevi, Datça Belediyesince restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyor. Cezaevi 8 kişi kapasitesi ve 60 metre karelik alanıyla küçük cezaevi olma özelliğini taşıyor. Cezaevinin bahçesinin de restore edilerek kutlama, nikah ve sosyal aktivelerin gerçekleşeceği alan olarak kullanılacağı bildirildi. KAYNAK: ANADOLU AJANSI datçacezaevimüze